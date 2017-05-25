Каракас, 26 мая, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Конкретные места «командировки на село» манифестантов названы не были. Зато Гевара поделился информацией, что «оппозиция даст себе передышку в Каракасе лишь на один день» — уже в пятницу демонстранты пройдут «Маршем освободителей» (Marcha de los Libertadores) по столичному бульвару Paseo Los Próceres перед зданием Боливарианской военной академии (Academia Militar del Ejército Bolivariano). По мысли Гевары, манифестация должна побудить армию вмешаться, наконец, в ситуацию и выступить на стороне оппозиции, «чтобы заступиться за угнетенный народ».

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В субботу противники президента и правительства Венесуэлы будут мобилизованы на митинг, посвященный 10-й годовщине прекращения работы телерадиокомпании Radio Caracas Televisión (RCTV).

СМИ было закрыто по распоряжению Уго Чавеса, подписанному им 28 декабря 2006 года и вступившему в силу 27 мая 2007-го. Тогдашний президент Венесуэлы обвинил RCTV в участии в попытке государственного переворота в стране 2002 года и по истечении согласованного срока вещания просто не продлил действие этого договора. Эти действия Чавеса оппозиционеры сочли ограничением свободы слова и введением цензуры. Против чего и будут произносить пламенные речи в ближайшую субботу.