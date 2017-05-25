Мадрид, 26 мая, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Кто такой Франсиско Франко известно всем или почти всем: диктатор, генералиссимус, пособник Гитлера, душитель каталонского и баскского национализма, болельщик номер 1 футбольного клуба «Реал Мадрид»… Оказывается, список добродетелей до нынешнего времени был неполным: Франко проявил в свое время недюжинные инженерные способности. Которые, правда, реализовал не полностью. Что для Европы и мира, в общем-то, даже к лучшему.

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Как утверждает испанский историк Лиино Кампруби в только что изданной им книге-исследовании «Инженеры Франко», диктатор мечтал о «таком оружии, которое могло бы сделать его непобедимым». Испанский каудильо, сам себе присвоивший звание генералиссимуса, в конце 40-х годов прошлого столетия был одержим идеей создания испанской атомной бомбы.

Своих научных кадров, как отмечает автор, у диктатора не хватало, но хитрый правитель Испании «сумел не просто заручиться поддержкой некоторых стран, занимавшихся своими изысканиями в этой же области, но и привлечь к работе высококвалифицированных ученых такого уровня, как ведущий теоретик германского нацистского ядерного проекта Вернер Гейзенберг».

«Интерес к атомной бомбе у Франко возник под воздействием информации о разрушительной силе фугасов, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки, — сообщает Кампруби. — Франко решил, что если Испании удастся создать нечто подобное, то страны Магриба сразу же присмиреют, а Великобритания (которая к тому времени ядерной державой еще не была) согласится, как минимум на совместное управление Гибралтаром, а то и вовсе от него откажется».

«Благодаря скрытой (в том числе друг от друга) поддержке Франции, США и СССР, Испания подготовила своих ядерщиков, объясняя это тем, что обучает их для «управления мирным атомом, то есть АЭС, целую серию которых в итоге и построила», — раскрывает «тайны мадридского ядерного двора» историк. — В начале 70-х годов испанским ученым удалось получить плутоний. Вот-вот должно было начаться строительство атомного взрывного устройства, но тут Франко умер и проект свернули».

В 1987 году Испания подписала договор о нераспространении ядерного оружия, поставив окончательную точку на идее обладания собственной атомной бомбой.