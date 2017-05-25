* ИГ — запрещённая в России организация

Брюссель, 26 мая, 2017, 00:13 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс официально присоединился к коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Столтенберг заявил сегодня, 25 мая, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что Североатлантический альянс существенно расширит поддержку коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом Столтенберг сразу оговорил, что военный блок НАТО не будет участвовать в непосредственных боевых действиях коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также он отметил, что в Брюсселе при штаб-квартире НАТО будет создан антитеррористический центр по обмену информацией.