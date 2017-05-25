Ватикан, 25 мая, 2017, 23:55 — ИА Регнум. После встречи Папы Римского и президента США итальянские СМИ и социальные сети наводнили фотографии, на которых папа Франциск натянуто улыбается или вообще хмурый, чего с ним никогда не случалось. Не ускользнул от внимания СМИ и тот факт, что встреча с Трампом длилась всего 40 минут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саудизм

Так, издание Il Sole 24 ore отмечает, что папа Франциск, осознающий в полной мере ситуацию мировой войны, которая уже идет полным ходом, не мог не осознать очередной неприятности, которую готовят Трамп и США на Ближнем Востоке. Визит Трампа в Саудовскую Аравию укрепили убеждения Святого Престола: это не борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранными боевиками Халифата (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соединенные Штаты готовятся открыть фронт против Ирана и Хезболлы, что, очевидно, включает в себя и Сирию Асада.

Издание отмечает слишком большое количество энтузиазма со стороны Саудовской Аравии по поводу визита Трампа. Эта эйфория оправдана антииранской позицией, занятой президентом США в Эр-Рияде и щедро оплаченной заказами на поставки оружия на 110 млрд долларов.

«Это те вещи, которые точно злят понтифика, неоднократно говорившего о том, что проблемы Ближнего Востока зависят от того, что кому-то выгодно продавать оружие», — утверждается в статье.

Издание напоминает, что это не первый раз, когда Ватикан и США находятся на противоположных позициях, особенно по Ближнему Востоку. В 1991 году папа Джованни Паоло II выступил против нападения на Ирак после оккупации Кувейта, потому что Саддам Хусейн был защитником христиан. Напряженность между Белым домом и Ватиканом продолжил Папа Ратцингер.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон смогла убедить Барака Обаму инвестировать в движение «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и т.н. арабскую весну 2011 года.

«Отсюда началась катастрофа, последствия которого мы все еще переживаем сегодня. Ливийский вопрос налицо: французы, англичане и американцы, не имея альтернативы Каддафи, как и не имели для Саддама в 2003 году, привели к хаосу целую страну у границ Италии», — подчеркивает Il Sole 24 ore.

И еще хуже было в Сирии, «где госпожа Клинтон в целях получения финансовой поддержки со стороны монархий Персидского залива, дала зеленый свет Эрдогану, чтобы открыть дорогу джихаду, лишь бы привести к падению режима Асада. На самом деле это была опосредованная война против Ирана, заклятого врага стран Персидского залива и Израиля».

«Они думали, что смогут управлять джихадистами, которые теперь кровавым бумерангом возвращаются в Европу. Мы видели это совсем недавно в Великобритании», — восклицает автор статьи.

Если все это случилось раньше, то можно себе представить, что мог сказать папа Франциск Трампу, а именно — выразить несогласие с военной операцией на Ближнем Востоке. Но, как пишет издание, этот американский президент, как и многие другие его предшественники, «делает вид, что борется с терроризмом, но, на самом деле, стремится услужить своему саудовскому спонсору и монархиям Персидского залива. С разрушительными результатами, о которых знает весь мир».