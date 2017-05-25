Рим, 25 мая, 2017, 23:41 — ИА Регнум. Медицинский бюллетень больницы «Сант Андреа» в Риме, куда дизайнер была срочно госпитализирована, сообщает о возможной смерти мозга.

Laurabiagiotti.it Лаура Биаджиотти (слева)

Биаджотти почувствовала себя плохо вечером 24 мая у себя дома. Она была срочно доставлена, а больницу, биение сердца удалось восстановить, но были обнаружены серьезные повреждения головного мозга. Спустя сутки Биаджиотти продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии.

Лаура Биаджотти родилась в Риме 4 августа 1943 года, Издание «Нью-Йорк Таймс» назвало ее «Королева кашемира». Она стала одной из первых дизайнеров-женщин, сумевших завоевать мировые рынки.

Biagiotti был также первым итальянским брендом на выставке в Китае 25 апреля 1988 года в Пекине. В 1995 году она первой привезла свою модную коллекцию в Большой Кремлевский дворец в Москве.