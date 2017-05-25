Рим, 25 мая, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Глава итальянского правительства также заявил, что «Италия очень занята в Ираке», и имеет вторую по величине военную силу после американской, «но важно подчеркнуть, что установка есть не только на военное решение, но и на политическое, включая все возможные усилия, чтобы найти решения таким вызовом, как терроризм».

Kremlin.ru Паоло Джентилони

«Терроризм можно победить не только в военном плане, но и в культурном», —подчеркнул Джентилони, — именно в этих целях столь важно единство по обе стороны Атлантики».

Премьер-министр Италии принял участие в саммите НАТО, который состоялся в Брюсселе 25 мая. 26 мая и 27 мая глава итальянского правительства будет принимать на Сицилии членов стран G7, которые прибудут в Италию для участия в одноименном саммите.