Донецк, 25 мая, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Остановка Донецкой фильтровальной станцией грозит экологической катастрофой всему Донбассу. Как сообщается на официальном портале ДНР, об этом было заявлено в ходе круглого стола на тему «Донецкая фильтровальная станция на грани полной остановки», прошедшего 25 мая в министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

Voda.dn.ua Административно-бытовой корпус Донецкой фильтровальной станции

В рамках мероприятия обсуждались проблемы и риски, которые возникнут в случае, если ДФС будет полностью остановлена. На совещании присутствовали представители Минстроя, МЧС, КП «Компании «Вода Донбасса», КП «Донецкгорводоканал», Государственной санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения ДНР, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Донецкого научно-технического университета и представители других организаций.

Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец в своем выступлении заявил, что за период ведения боевых действий с 2014 года Донецкая фильтровальная станция регулярно подвергалась обстрелам. На ее территории было зафиксировано 375 попаданий различных боеприпасов. В связи с этим станция прекращала свою работу 39 раз, тогда как в довоенное время это случилось только однажды.

«Каждая остановка фильтровальной станции влечет за собой внеплановые работы по дезинфекции, по промывке, внеплановые запуски дорогостоящего оборудования, что оказывает влияние на его работоспособность и грозит выходом из строя», — сказал он в продолжение своего выступления.

Кроме этого, Сергей Наумец особое внимание обратил и на безопасность людей, работающих на станции.

О последствиях, которые могут возникнуть после обстрелов, рассказал Роман Мизевич — заместитель министра строительства и ЖКХ.

«Из-за возможной неисправности оборудования может сократиться объем водоснабжения прилегающих территорий или даже возникнет угроза утечки хлора, используемого для очистки воды, что грозит необратимыми последствиями для экологии региона. Причем это касается не только территории республики, но и территории, временно подконтрольной Украине», — подчеркнул он.

По окончании работы круглого стола было принято решение о направлении обращения к представителям ДНР на Минских переговорах с целью донесения до мирового сообщества информации о возможности возникновения гуманитарной и экологической катастрофы, связанной с Донецкой фильтровальной станцией.