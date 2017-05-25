Ижевск, 25 мая, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Суд в Удмуртии обязал региональное министерство здравоохранения обеспечить больного редким неизлечимым генетическим заболеванием лекарственным средством, покупка которого в 2016 году обошлась ведомству в 10 млн рублей. Летом 2016 года у больного диагностирована болезнь Ниманна-Пика, лечение которого осуществляется единственным лекарственным препаратом, производящимся в Швейцарии, сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре.

Гиппократ

В 2017 году Минздрав отказался обеспечить инвалида препаратом, сославшись на нехватку средств. Данное обстоятельство заставило больного обратится в прокуратуру.

Надзорное ведомство подчеркивает, что предоставление мер социальной поддержки населению в виде бесплатных лекарственных препаратов является обязанностью Минздрава.

По информации Росздравнадзора Удмуртии, на прошлой неделе региональное министерство здравоохранения оштрафовали на 30 тыс. рублей. Выяснилось, что в течение первых четырех месяцев 2017 года более 60% пациентов в республике, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями, не были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.

Минздрав несвоевременно проводил электронные аукционы на закупку, из-за чего возникли перебои в обеспечении пациентов необходимыми лекарственными препаратами, что подтверждается обращениями граждан с жалобами на льготное лекарственное обеспечение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 апреля врио главы Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Удмуртии Алексея Чуршина, который руководил ведомством с 2014 года.

«Накопившиеся проблемы в здравоохранении республики требуют кардинальной перезагрузки работы министерства», — пояснил кадровое решение руководитель Удмуртии.

Новым и.о. министра здравоохранения республики стал заместитель Чуршина Андрей Воздвиженский.