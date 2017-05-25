Москва, 25 мая, 2017, 23:20 — ИА Регнум. В госпрограмму вооружений 2018−2025 годов заложена постройка вертолетоносцев, аналогичных французским «Мистралям», заявил замминистра обороны России Юрий Борисов на выставке HeliRussia-2017.

Russianhelicopters.aero Ка-52 «Аллигатор»

По словам Юрия Борисова, для постройки вертолетоносца подобного класса требуется в среднем четыре года, поэтому ВМФ России может получить такой корабль в 2022 году.

Кроме того, замглавы Минобороны заявил, что российское военное ведомство может приступить к закупке палубных ударных вертолетов Ка-52К в течение ближайших двух лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летучий Олландец

Напомним, в 2011 году Россия заказала во Франции постройку двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль». На них планировалось использовать российские вертолеты, системы вооружения, связи и навигации, а также средства РЭБ. Позже Франция отказалась передавать вертолетоносцы России, и корабли продали в состав ВМФ Египта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Египет планирует сформировать несколько вертолетных эскадрилий, чтобы разместить их на вертолетоносцах «Мистраль», купленных у Франции после отказа Парижа от своих обязательств по поставке этих кораблей ВМФ России.

Первые экспортные образцы российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» будут поставлены в Египет в 2017 году,