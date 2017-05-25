Вашингтон, 25 мая, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Федеральный апелляционный суд США оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа президента страны Дональда Трампа. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что четвертый окружной суд США в штате Вирджиния считает целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение указа президента США Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда мусульманских стран. Апелляция, которую 8 мая подало министерство юстиции США, отклонена.

Апелляционный суд, как и все предыдущие судебные инстанции до него, постановил, что указ Трампа, запрещающий гражданам ряда мусульманских стран въезжать в США, нанесет им «непоправимый ущерб».

Коллегия судей не убеждена, что данный указ продиктован в первую очередь соображениями национальной безопасности США. Кроме того, судьи уверены, что у граждан указанных стран есть высокие шансы доказать в судебных инстанциях США неконституционность данного указа Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп ещё в период предвыборной кампании обещал своим сторонникам, что придя к власти он ужесточить миграционное законодательство и запретить въезд в США жителям ряда стран.

Став президентом, Трамп издал указ, запрещающий жителям некоторых стран (в основном мусульманских) въезд в США. Однако этот указ тут же был заблокирован судом штат Вашингтон.

Администрация несколько раз подавала апелляция, но каждый раз безуспешно. Предвыборное обещание Трамп не выполнила.