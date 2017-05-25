Нетаньяху временно покинул пост премьер-министра Израиля
Тель-Авив, Израиль, 25 мая, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предстоит пройти медицинскую операцию по удалению камней в почках, 25 мая сообщает Associated Press.
Операционная
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Операция пройдет вечером 25 мая. Депутат от партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху, Зеэв Элькин назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Израиля.
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Личный врач Нетаньяху Цви Беркович будет находиться рядом с премьер-министром во время операции. Сообщается, что Нетаньяху находится в добром здравии.