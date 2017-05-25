Тель-Авив, Израиль, 25 мая, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предстоит пройти медицинскую операцию по удалению камней в почках, 25 мая сообщает Associated Press.

Операционная

Читайте также: Нетаньяху: Вашингтон увеличит военную помощь на $75 млн

Операция пройдет вечером 25 мая. Депутат от партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху, Зеэв Элькин назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Израиля.

Читайте также: Трамп стал первым главой Белого дома, посетившим Стену Плача

Личный врач Нетаньяху Цви Беркович будет находиться рядом с премьер-министром во время операции. Сообщается, что Нетаньяху находится в добром здравии.