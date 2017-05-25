Вашингтон, 25 мая, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс намерен пресечь утечки оперативной информации, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

Уточняется, что речь идёт в том числе и об утечках, касающихся оперативных данных о теракте в Манчестере.

По словам Сешнса, с такими случаями мириться нельзя, надо приложить все усилия для их пресечения и Минюст США уже начал некие действия для устранения «вопиющих» утечек, подрывающих национальную безопасность.

Джефф Сешнс подчеркнул, что он разделяет ту глубокую озабоченность, которую американский президент Дональд Трамп выразил по поводу утечек оперативных данных о теракте в Манчестере.

Как сообщал 25 мая телеканал ВВС, полицейские Великобритании, расследующие теракт на стадионе «Манчестер-арена», прекратили передавать США полученную информацию после утечек этих данных в американские СМИ. Взрыв на британском стадионе «Манчестер-арена» террорист-смертник устроил вечером 22 мая, после окончания концерта поп-певицы Арианы Гранде. В результате погибли 22 человека, ещё 64 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за террористическую атаку взяла на себя группировка «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).