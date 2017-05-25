Лондон, 25 мая, 2017, 22:40 — ИА Регнум. Индийским гражданам выдано максимальное количество рабочих виз для проживания и работы в Великобритании в 2016 году, согласно опубликованным статистическим данным, 25 мая сообщает PressTrust of India.

Айтен Юран Индус

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«42% от общего числа рабочих виз были связанны с сектором информационных технологий, на долю профессиональной, научной и инженерной деятельности пришлось 18%, 12% выданных виз, связанны с финансовой и страховой деятельностью», — говорится в заявлении Бюро национальной статистики Великобритании (ONS).

На долю граждан Индии пришлось 58% от общего числа рабочих виз, выданных в 2016 году, визы получили 58 тыс. 863 гражданина Индии.

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Напомним, в 2016 году Великобритания предоставила рабочие визы для 93 тыс. 566 человек. США заняли второе место по количеству полученных рабочих виз после Индии. Великобритания выдала 9 тыс. 255 рабочих виз жителям США.