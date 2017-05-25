Ереван, 25 мая, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 25 мая, подписал указы о назначении 10 министров правительства страны и вице-премьера.

President.am Члены правительства на первом заседании парламента Армении шестого созыва

Все министры, за исключением министра юстиции, сохранили свои посты.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, на своих должностях переназначены вице-премьер, министр международной интеграции и реформ Ваче Габриелян, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян, министр обороны Виген Саркисян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, министр диаспоры Грануш Акопян, министр финансов Вардан Арамян.

Исполняющий обязанности министра-руководителя аппарата правительства Давид Арутюнян назначен министром юстиции, заменив на этой должности Арпине Ованнисян, которая перешла на работу в парламент, заняв пост вице-спикера Национального Собрания.

Давид Арутюнян занимал пост министра юстиции также в 1998—2007 гг.

Ожидается, что и другие члены правительства сохранят свои посты.

На состоявшемся 22 мая внеочередном заседании правительство Армении был одобрен пакет законопроектов «О внесении изменений и дополнений в закон Армении «О структуре правительства Республики Армения».

В результате изменений политическая должность «министр-руководитель аппарата правительства Республики Армения» будет заменена на дискреционную должность «руководитель аппарата правительства Республики Армения». Соответственно будут изменены названия должностей заместителей руководителя аппарата

30 мая для обсуждения законопроекта будет созвано внеочередное заседание парламента.

18 мая, в день первого заседания парламента Армении шестого созыва, в соответствии с требованием Конституции, правительство Армении и премьер-министр Карен Карапетян ушли в отставку. В тот же день указом президента Сержа Саргсяна Карапетян был переназначен на пост премьера.

По утверждению парламентской оппозиции, назначение Карена Карапетяна было произведено в нарушение требований Конституции, поскольку перед принятием этого решения президент не провел консультаций со всеми фракциями Национального собрания, что, по утверждению депутата от блока «Елк» («Выход») Эдмона Марукяна, является обязательным требованием.