Вашингтон, 25 мая, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 26 мая впервые посетит Великобританию с официальным визитом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

В ходе своего визита в Великобританию Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Соединённого Королевства Борисом Джонсоном.

Пресс-служба Госдепа отмечает, что госсекретарь США намерен выразить соболезнования британцам в связи с терактом, совершенным в Манчестере.

Кроме того, Тиллерсон подтвердит неизменность особых отношений США и Великобритании и солидарность Вашингтона в борьбе с терроризмом «в каждой части мира», сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили террористическую атаку в Манчестере.

Напомним, 22 мая на стадионе «Манчестер-арена» террорист взорвал самодельную бомбу, убившую 22 человека. По последним данным, ещё 64 человека получили ранения, состояние 20 из них медики оценивают как критическое. По данным полиции, взрыв произвел террорист-смертник Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).