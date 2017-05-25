Ярославль, 25 мая, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Неизвестный благотворитель пожертвовал на лечение онкобольных детей не 10, а 20 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор Ярославского отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

Фонд милосердия и здоровья Максим Ананьев

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 млн поступило на счет помощи Антону Давыдову из Рыбинска. СМИ узнали об этом из соцсетей. Однако выяснилось, что помощь была оказана не одному, а сразу двум детям. Аналогичная сумма поступила для помощи Максиму Ананьеву из Ярославля.

«Два замечательных мальчишки. Максим и Антон. Разные по возрасту, характеру. Один — ярославец. Другой — из Рыбинска. Общее — одно: онкология. Боль, слезы, горе близких. Я давно не верю в чудеса, верю в людей. Но, вероятно, что-то есть такого в фонде милосердия, когда происходит такое. Обе семьи, после длительных самостоятельных сборов обратились к нам за помощью. Специалисты и волонтеры фонда, совместно с родителями, проделали большую работу по выбору клиник для лечения. Нашли! Но… сумма к сбору у каждого очень большая (клинике необходимо заплатить свыше 11 млн. рублей, а еще многомесячное проживание в Германии, проезд и тд). Вы не поверите! После нашего обращения, буквально, через несколько дней на счет каждого ребенка неизвестные (неизвестный?) благотворители переводят по 10 млн. рублей каждому! Чудо? Больше чем чудо! Я видела глаза родителей. Что в них? Радость? Недоумение? Счастье? Вопрос? Вера? Надежда? Благодарность? Все одновременно! Спасибо Вам, неизвестный благодетель! Ваш поступок трудно переоценить! Пусть в Вашем доме навсегда поселятся мир, благополучие, здоровье! Максим с родителями уже в Мюнстере. Проходят обследование. По словам мамы, мальчик чувствует себя хорошо. На 1 июня назначена операция. Антон после дооформления документов, тоже отправится в Германию, где его ждут. Верующие — помолитесь! Остальные — пожелайте Максиму и Антону здоровья. Спасибо всем, кто помогал! Спасибо всем, кто помогать продолжит!», — сообщила ИА REGNUM директор Ярославского отделения «Российского фондла милосердия и здлоровья» Светлана Лягушева.

Кто отправитель денег — неизвестно. Он заблокировал свои личные данные.