Псков, 25 мая, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 25 мая, на отчёте главы Пскова Ивана Цецерского в Псковской городской думе прокомментировал ход создания в Пскове вытрезвителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, реализация проекта относится к полномочиям областного уровня.

Мобильный вытрезвитель (Спецмедслужба). СССР

Судьбой вытрезвителя интересовался фельдшер Псковской городской поликлиники, общественник Иван Васильев.

Губернатор сообщил, что общая стоимость проекта составляет 8 млн рублей. Первый его этап профинансирован на 50%: выделено соответствующее помещение, идёт ремонт. По словам Турчака, до конца 2017 года работы будут завершены, закуплено необходимое оборудование и вытрезвитель начнёт свою работу. Решение, к какому учреждению будет относиться вытрезвитель, примет комитет Псковской области по здравоохранению и фармации.

Напомним, проблема отсутствия вытрезвителей обострилась во многих регионах России после закрытия этих учреждений в системе органов внутренних дел. Псковские медики отмечали, что только 5% нетрезвых граждан, которых стали привозить в больницы, нуждаются в госпитализации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Псковской области в 2015 году заявляли о намерениях открыть вытрезвители в Пскове, Великих Луках и Острове.