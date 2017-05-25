Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга проверяет киностудию режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»). Об этом сегодня, 25 мая, сообщил журналистам адвокат Учителя Константин Добрынин.

На съемках фильма Алексея Учителя «Матильда»

«Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришёл сотрудник полиции и принёс запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда — в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда — в УВД Василеостровского района города», — сказал Добрынин.

Он пояснил, что в документе полиция просит в пятидневный срок предоставить им ряд документов, в том числе уставные и учредительные документы. Кроме того, правоохранители требуют список субсидий, полученных с 2014 года по настоящее время. Речь идёт о субсидиях, полученных на реализацию проектов в сфере кинематографии. Также полиция требует реестр договоров, заключенных для реализации данных проектов, справку о расчетных счетах.

Все эти документы необходимы для проведения мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт между депутатом Поклонской и кинорежиссером Учителем продолжается уже несколько месяцев. Причиной конфликта стал кинофильм «Матильда», снятый Учителем по мотивам реальной истории любовной связи между цесаревичем Николаем Александровичем (будущим императором Николаем II) и балериной Матильдой Кшесинской.

Фильм ещё не вышел в прокат, но депутату Поклонской не понравился его трейлер. Поклонская, питающая нездоровое пристрастие к фигуре Николая II, посчитала, что фильм может оскорбить память царя и чувства верующих. Она требует фильм запретить, но поскольку сделать это довольно проблематично, она начала использовать свою позицию во власти для давления на Учителя.

Стоит отметить, что ряд экспертов, познакомившихся со сценарием фильма, указали, что фильм Учителя имеет достаточно отдаленное отношение к реальным взаимоотношениям Николая II и Кшесинской.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября 2017 года и состоится в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Это будет первая кинопремьера в истории театра.