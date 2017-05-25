Ижевск, 25 мая, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Детский оздоровительный лагерь «Дружба» под Ижевском, в котором в начале мая 2017 года отравились более 90 участников чемпионата по игре «Что? Где? Когда?», был проверен в октябре прошлого года. В ходе проверки там выявили массу нарушений, заявил глава следственного управления СК по Удмуртии Владимир Никешкин.

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Организации выписали «целую гору предписаний по территории, помещениям, качеству приготавливаемой пищи, требованиям к сотрудникам», цитирует главного следователя республики ИА «Удмуртия». «Много там, масса нарушений. Рассадник заразы это. Сейчас там наведут порядок, или закроют вообще детский оздоровительный лагерь. Там сплошь и рядом нарушения, причем жесточайшие. Люди, которые кормили детей, не имели каких-либо санитарных книжек, и четверо поваров были заражены этой инфекцией, которая потом передалась детям», — пояснил Никешкин.

По его словам, заведующая столовой в лагере «Дружба» уже привлечена к уголовной ответственности и может получит реальный срок. «Это решает не следственный комитет, это решает суд», — добавил глава республиканского СУ СКР.

Также Никешкин отметил, что признаки преступления ведомство усматривает в действиях многих должностных лиц, в том числе организаторов чемпионата, дирекции лагеря. Им могут грозить обвинения по статье 238 УК, которая содержит санкции за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.

После инцидента следователи считают необходимым проводить регулярные проверки в детских лагерях круглогодичного пребывания — Роспотребнадзор и другие инстанции могли бы осуществлять контрольные мероприятия раз в месяц или квартал. Соответствующую инициативу направили в адрес врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

Кроме того, Никешкин заверил, что со следующей недели в Удмуртии начнется прием детских оздоровительных лагерей к лету, в котором примут участие и представители руководимого им управления. «Если по вине администрации лагерей будет какое-то ЧП, связанное со здоровьем и жизнью детей, то будет дана очень серьезная принципиальная оценка», — заверил главный следователь Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». За медицинской помощью обратились в течение нескольких дней 97 человек, из которых 89 — дети в возрасте от 14 до 18 лет. По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).По данным эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором Удмуртии, возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. Установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря, в объектах окружающей среды. В рамках расследования уголовного дела были допрошены директор и учредитель ООО ДОЛ «Дружба», руководители АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр», организовавшие заезд детей в лагерь. По месту жительства этих лиц проведены обыски с изъятием документов, представляющих интерес для следствия. Заведующей столовой лагеря предъявили обвинение по ч.1 ст.236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Она признала свою вину.

Позднее лагерь оштрафовали на 800 тыс. рублей, обнаружив 44 нарушения трудового законодательства, 19 сотрудников отстранили от работы, вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В частности, выявлены такие нарушения: выплаты при увольнении и по листкам нетрудоспособности осуществлялись несвоевременно; работа в праздничные дни оплачивалась не в повышенном размере; обязательные медосмотры не проводились; не все сотрудники обладали достаточным уровнем образования и квалификации; не заключались письменные трудовые договоры.