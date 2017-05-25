Тамбов, 25 мая, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 25 мая, принял участие в региональном Форуме волонтеров, где молодые активисты представили ему проекты своих организаций, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Данный форум проводится в регионе впервые.

Tambov.gov.ru Участники форума

На базе отдыха «Галдым» проходит Форум волонтеров Тамбовской области, в котором принимают участие более ста ребят. К ним присоединились губернатор Александр Никитин и его первый заместитель Олег Иванов, который подчеркнул, что на форуме собралась «активная молодежь» региона, которая «успешно занимается добровольчеством, является победителем грантовых конкурсов, участвует во всероссийских и международных акциях и мероприятиях». В числе значимых событий — парады Победы в Москве и Севастополе, акция «Бессмертный полк» в России и за рубежом, молодежные форумные кампании, всемирный фестиваль молодежи и студентов.

«И всей нашей дружной командой мы уже несколько лет успешно участвуем в реализации молодежной политики в Тамбовской области. В результате по итогам 2016 года наш регион вошел в двадцатку лучших в сфере реализации государственной молодежной политики», — сказал Олег Иванов.

В рамках форума для волонтеров работали дискуссионные площадки, прошли мастер-классы и тренинги. Они представили губернатору проекты своих организаций, а глава региона, в свою очередь, ответил на вопросы участников встречи.

«Нам, конечно, еще предстоит превратить форум в по-настоящему большое ежегодное мероприятие, расширяя состав участников и приглашая для вас лучших тренеров и экспертов. Но главное уже состоялось — старт дан, — подчеркнул Александр Никитин. — Я хочу пообщаться с вами, не сковывая ни себя, ни вас официальными рамками протокола. У вас огромное будущее. Благодаря таким молодым парням и девушкам, как вы, мы видим отличную перспективу, вы — лучшие в своем поколении, потому что принципы волонтерского движения — это самопожертвование, открытость миру и созидательный труд. Вас можно назвать поколением интернета, и вы легко поймете мои слова, обращенные к вам: «Ребята, для меня вы в топе».

Губернатор поддержал многие идеи, предложенные активистами. Региональные власти отмечают, что 2018 год в Тамбовской области могут посвятить волонтёрскому движению — такое предложение озвучили «Я думаю, что мы сможем принять такое предложение и вместе с вами продумаем программу. Необходима поддержка не только добрым словом, но и финансово. Предлагайте проекты», — обратился к участникам глава региона.

Волонтёры не упустили возможность поздравить губернатора с двухлетним пребыванием на посту руководителя региона. Теперь у Александра Никитина есть памятная футболка с символикой волонтёрского движения.

Отметим, в настоящее время в регионе действует 206 волонтерских отрядов и три волонтерских центра, которые созданы на базах ведущих вузов области (ТГУ, ТГТУ, МичГАУ). Все они входят в Ассоциацию волонтерских центров России. Примечательно, что центр «Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина по итогам 2016 года вошёл в десятку лучших подобных центров России.