Russianhelicopters.aero Ка-62

Арсеньев, Приморский край, 25 мая, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Вертолёт Ка-62 в течение 15 минут совершал полёт по кругу на скорости 110 км/ч. Проведённые лётные испытания признаны успешными. По их итогам сделан вывод о завершенности всех необходимых доработок воздушной машины.

Специалисты Конструкторского бюро «Камов», главного разработчика вертолета Ка-62, проверили функционирование основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки вертолета, а также протестировали общие показатели.

Сферами работы вертолета Ка-62 станут перевозка пассажиров, применение в спасательных операциях, полёты различного назначения в районах нефтегазовых разработок.