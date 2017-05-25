Вашингтон, 25 мая, 2017, 22:06 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа предложили выделить Пакистану $800 млн в качестве компенсации за оказание военной и материально-технической поддержки в борьбе против террористов, 25 мая сообщает Press Trust of India.

llee_wu Пакистанский полицейский

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«Бюджетное предложение на 2018 год предусматривает выделение Пакистану суммы в размере $800 млн. Средства, выделяемые из Фонда поддержки коалиции (CSF)… должны покрыть расходы ключевых стран-партнеров, связанные с материально-технической, военной и иной поддержкой боевых действий США», — заявил официальный представитель министерства обороны США Адам Стамп.

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«Департамент признает значительные жертвы, которые пакистанские военные понесли в борьбе с терроризмом, и высоко ценит неизменную поддержку Пакистаном транзита материальных средств, необходимых для войск коалиции в Афганистане», — добавил Стамп.

Напомним, в 2016 году по линии CSF США выдели Пакистану около $900 млн в рамках компенсации затрат, направленных на боевое обеспечение военного контингента США. С 2002 года фонд CSF направил в Пакистан $14 млрд.