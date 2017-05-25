Ростов-на-Дону, 25 мая, 2017, 21:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону разогрелся очередной кладбищенский скандал. Руководство МУП специализированных коммунальных услуг города-миллионника уличили во взяточничестве. В частности, директор подозревается в получении денежных средства, а начальник участка по погребению — в пособничестве, передаёт ИА REGNUM 25 мая.

Ричардс, Уильям Трост. Кладбище. 1861

Следователи полагают, что директор предприятия потребовал от бизнесмена взятку за своевременную кремацию покойников. Предприниматель должен был передавать руководству 6 тыс. рублей за каждого умершего горожанина, «такса» на иногороднего варьировалась от 9 до 10 тыс. рублей. В ином случае кремация могла затянуться на несколько дней.

Бизнес начал приносить доход. Так, руководитель МУПа успел получить более 500 тыс. рублей.

Напомним, деятельность «Специализированных коммунальных услуг» Ростова-на-Дону курирует департамент ЖКХ и энергетики донской столицы. На этой неделе стало известно, что глава ведомства Анна Нор-Аревян была наказана за бездействие.

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Стоит отметить, что ростовский крематорий уже не раз попадает в новостные сводки. Так, ещё в 2014 году ростовское УФАС признало МУП «Специализированные коммунальные услуги» виновным в злоупотреблении доминирующим положением. Единственный в городе-миллионнике крематорий завышал цены на услуги минимум вдвое. Этот кладбищенский скандал получил продолжение в мае 2015 года. Тогда служителям Фемиды попало дело о злоупотреблении полномочиями экс-директором МУПа. Ему инкриминировалось не только завышение цен на кремацию, но и незаконные похороны.

Напомним, в Ростове-на-Дону расположено девять кладбищ, из них восемь — действующие. Одно из крупнейших захоронений Европы — Северное кладбище — уже давно исчерпало свой ресурс. При этом горожане услугами крематория пользуются неохотно.

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