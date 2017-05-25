Псков, 25 мая, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Псковская городская дума сегодня, 25 мая, единогласно утвердила отчёт главы Пскова Ивана Цецерского. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Цецерский отметил, что в 2017 году завершается срок полномочий Псковской городской думы пятого созыва — выборы нового состава думы состоятся в сентябре.

RusPolitics Иван Цецерский

По словам Цецерского, несмотря на сложное экономическое положение страны, муниципалитет в прошедшие пять лет «шёл и продолжает идти только вперёд».

«Это время можно смело назвать эрой продуктивных решений, значимых событий, новых объектов и сохранения социальной стабильности», — заявил Иван Цецерский.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак по итогам отчёта главы города заявил, что Псковская городская дума пятого созыва «работала как единый организм»

Глава региона обратил внимание на динамику наполняемости городского бюджета. «Начинали мы с 2 млрд рублей, а 2016 год закончили с 5 млрд рублей. Это один из самых прямых и честных ответов на любые вопросы», — заявил Турчак и выразил надежду, что большинство депутатов Псковской городской думы примут участие в уже начавшейся избирательной кампании и по итогам выборов продолжат работу в городском парламенте.

Отчёт главы Пскова о результатах деятельности за 2016 год был принят депутатами к сведению единогласно.

Напомним, выборы депутатов Псковской городской думы шестого созыва состоятся в сентябре 2017 года. В новый состав гордумы будет избрано 15 одномандатников (сейчас — 12) и 10 депутатов по партийным спискам. Глава Пскова избирается из числа депутатов городской думы.

Напомним также, что сегодня, 25 мая, перед депутатами также отчитался глава городской администрации Пскова Игорь Калашников.