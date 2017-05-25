Москва, 25 мая, 2017, 21:53 — ИА Регнум.

Объем мебельной продукции в России, не соответствующей стандартам качества, оценивается специалистами до 40% от всего мебельного рынка. В связи с этим Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) совместно с производителями мебели планирует создать Национальный центр сертификации и стандартизации мебельной и деревообрабатывающей продукции. Создание центра обойдется производителям мебели в 240 млн рублей.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Остап

Центр станет единой специализированной и профессиональная площадкой сертификации мебельной продукции для производителей, а для потребителей — гарантом, который сделает продукцию деревообработки качественной, безопасной, конкурентоспособной и доступной.

По данным АМДПР, всего на рынке работают около 23 лабораторий, которые проводят испытания мебельной и деревообрабатывающей продукции. Не всегда эти компании могут обеспечить надлежащее качество исследований в силу широты профиля своей деятельности и неоднородности используемого оборудования для тестирования: многие из них аккредитованы под десятки технических регламентов.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России — некоммерческая организация, учреждена в 1997 году. Членами Ассоциации являются предприятия, выпускающие более 50% мебели и древесностружечных плит в России, производители и поставщики комплектующих для мебельной отрасли, отраслевые научно-исследовательские институты и издательские дома, выставочные объединения и страховые компании. Президент Ассоциации — генеральный директор ООО «Первая мебельная фабрика-АЛНО» Александр Шестаков.