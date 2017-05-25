Нижний Новгород, 25 мая, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Если отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина стала следствием антикоррупционных проверок, как об этом заявил полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич, то получается, что депутаты гордумы готовы присвоить звание почетного гражданина города человеку, уличенному в нарушении законодательства.

Андрей Репин ИА REGNUM Экс-глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин

Как сообщает ТАСС, Бабич заявил, что за 2015−2016 годы и I квартал 2017 года по основаниям, связанным с нарушениями антикоррупционного законодательства, уволено около 323 государственных и муниципальных служащих. Сложили полномочия досрочно 228 депутатов региональных законодательных собраний и муниципальных депутатов.

Андрей Репин ИА REGNUM Полпред Михаил Бабич утверждает, что отставка Ивана Карнилина стала результатом антикоррупционных проверок

«Карнилин — один из них», — заявил Бабич. Он также отметил, что проверка зарубежных активов чиновников занимает около года. Это время уходит в том числе и на то, чтобы документально доказать, что имущество принадлежит чиновнику.

«Важно не только установить факт наличия зарубежных активов, но и доказать, документально зафиксировать, получить необходимые документы из Интерпола, других международных организаций. На это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города», — пояснил полпред.

«Власть поддерживает желание губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева навести порядок в городе. Давно надо было этим заняться», — подытожил Бабич.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2017 года городская дума Нижнего Новгорода приняла добровольную отставку главы города Ивана Карнилина. Озвученная самим же Карнилиным официальная версия его отставки — достижение пенсионного возраста. Теперь уже бывший глава Нижнего Новгорода намерен отдохнуть несколько месяцев, а уже осенью выйти на новую работу. У Карнилина уже есть ряд предложений, которые он в настоящее время рассматривает. Кроме того, он не намерен слагать с себя депутатских полномочий и будет продолжать работать в гордуме в статусе простого депутата.

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Карнилин особо подчеркнул, что никакой связи его отставка к проведенному в отношении него антикоррупционному расследованию не имеет.

Андрей Репин ИА REGNUM Иван Карнилин — уже в отставке, но еще в президиуме

Иван Карнилин является одним из старожилов нижегородской гордумы. Он избирался депутатом всех шести созывов. Из них четыре раза он занимал пост председателя гордумы, а в 2015 году он стал еще и главой города.

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На заседании гордумы 24 мая, принимая отставку Карнилина, депутаты предложили присвоить ему звание почетного гражданина Нижнего Новгорода.

И если полпред Михаил Бабич прав, то в городской думе Нижнего Новгорода будет работать депутат, почетный гражданин города, замешанный в нарушениях антикоррупционного законодательства.

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Необходимо напомнить, что широкую огласку информация о возможных нарушениях закона Карнилиным получила осенью 2016 года. Тогда Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел т. н. расследование, в ходе которого нашлись две квартиры в Майами, якобы, принадлежащие главе Нижнего Новгорода.

Сам Карнилин тогда заявил, что квартиры принадлежат его бывшей жене и куплены они уже после того, как супруги развелись. Прокурорская проверка, проведенная в отношении главы Нижнего Новгорода полностью подтвердила его слова.