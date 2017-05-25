Москва, 25 мая, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал продолжить активную работу над законопроектами с учетом того, что до конца весенней сессии осталось два месяца, сообщили в управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В ходе совещания с вице-спикерами Госдумы и руководителями комитетов Володин отметил качество работы над законодательными инициативами.

«Необходимо продолжить активную работу над законопроектами, учитывая, что до конца весенней сессии осталось два месяца. Программа законопроектной работы очень насыщенная, но мы должны выполнять ее, не снижая качества обсуждения, соблюдая все нормы регламента», — сказал спикер Госдумы.

Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) доложил о результатах рабочей группы по сокращению количества законопроектов, оставшихся от предыдущих созывов — их количество уменьшилось почти в два раза (с 2020 до 1026 законопроектов).

Володин указал, что при сохранении темпа работы парламентарии смогли бы завершить расчистку законодательных долгов прежних созывов к маю 2018 года. «Если решим эту задачу, то сможем в дальнейшем сосредоточиться на работе по актуальной повестке, на качественной проработке законодательных инициатив, которые сегодня важны для страны», — подчеркнул он.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») отметил ряд приоритетных законопроектов, которые необходимо рассмотреть до конца сессии. Среди них — поправки в федеральный бюджет 2017 года, законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, об информационно-телекоммуникационных технологиях в сфере охраны здоровья, о развитии государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах.