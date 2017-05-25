Великий Новгород, 25 мая, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Верховный суд сегодня, 25 мая, оставил без удовлетворения жалобу партии «Яблоко» на решение Новгородского областного суда, отказавшегося признать нарушения на выборах в Новгородскую областную думу шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, после получения апелляционного определения будет подана кассационная жалоба в Верховный суд, а также в Европейский суд по правам человека.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков отметил, что в партии «пойдут до конца».

«Причём, учитывая, что такие ситуации повторяются в разных регионах, есть возможность обратиться не только по фактам нарушений в Новгородской области, но и обобщить российские материалы по нарушениям избирательного законодательства, показать Европейскому суду их массовый характер. Вероятное положительное решение ЕСПЧ было бы очень полезно в канун президентских выборов, было бы важным аргументом в пользу того, чтобы они прошли более честно и справедливо. Как минимум попытаться это сделать — наша задача», — заявил Рыбаков.

Напомним, партия «Яблоко» настаивает на отмене итогов выборов в Новгородскую областную думу шестого созыва, где не смогла получить мандат — для преодоления проходного 5-процентного барьера партии не хватило 0,17% (порядка 300 голосов). В «Яблоке» заявили о нарушениях в ходе избирательной кампании и возможном подкупе избирателей в Боровичском районе, что, по мнению партии, оказало существенное влияние на результаты выборов. Решение суда первой инстанции в «Яблоке» посчитали незаконным и необоснованным в связи с неправильным применением норм материального права.