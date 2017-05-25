Москва, 25 мая, 2017, 21:28 — ИА Регнум. 25 мая в школах, лицеях и гимназиях Москвы прозвенели традиционные последние звонки. Впереди у одиннадцатиклассников экзамены. Из-за подготовки к ЕГЭ многие школы отказались от шумных празднований. Однако выпускники, несмотря на ливневый дождь, отправились в московские парки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Стоит отметить, что в ряде школ последние звонки прозвенели уже 23 и 24 мая. Дату праздника каждая школа устанавливает индивидуально. Форму его проведения решают родители и администрация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

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Напомним, что уже 29 мая пройдёт первый ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ. 31 мая — ЕГЭ по математике базового уровня, 2 июня — ЕГЭ по математике профильного уровня, 5 июня — по обществознанию, 7 июня — по физике, литературе, 9 июня — по русскому языку, 13 июня — по иностранным языкам, биологии. На 15−16 июня назначена устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 19 июня — ЕГЭ по химии, истории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

Добавим, что в 2016/2017 учебном году обязательными для сдачи являются только математика и русский язык.