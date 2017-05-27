Владимир, 27 мая, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Нарастает недовольство, связанное с так называемой церковной реституцией, — тем паче, что поводов становится все больше. Из последних новостей — интерес РПЦ к Владимиро-Суздальскому заповеднику. В список притязаний входит уже восемь объектов, включая Золотые ворота во Владимире и здания Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. И хотя Церковь вроде бы «просто хочет восстановить справедливость», нельзя не заметить, что в этом случае «справедливость» — дело очень прибыльное. О том, какое место занимает РПЦ в современном обществе, пишут постоянные авторы ИА REGNUM Дарья Алексеева и Игорь Юдкевич.

Dmitry Kamshilin Золотые ворота во Владимире

Традиционно собрание верующих представляло собой группу людей, общающихся и сотрудничающих в повседневной жизни. Современный же приход, по большей части, являет собой в самом лучшем случае клуб по интересам, в худшем же — это люди, которые, выйдя за церковную ограду, погружаются в мир взаимной конкуренции и объегоривания. Никто не осуждает собственность или благосостояние, проблема не в том, чтобы чем-то владеть. Проблема в идеологизации этого владения, которое неизбежно и принципиально разделяет как богатых и бедных, так и каждого имущего от всех прочих.

В 90-х годах появилась формула «Здесь воруем, там прячем», или, по меткому выражению одного современного политолога, «Мечта чиновника — чтобы о нем на год забыли». Эта мечта в духовном смысле оборачивается оправданием аналогичного поведения части верующих. Постыдного и неблаговидного поведения. Если данная тенденция будет и дальше негласно благословляться, это приведет к отторжению РПЦ от народа. И нужны ли будут тогда все эти «возвращенные объекты собственности», если народ — отвернется? Есть тут, однако, один плюс: отвернется-то, как говорит недружественная пропаганда, «вата», а с золотым меньшинством произойдет как раз слияние. Как сказал классик наших времен В. Пелевин, «Солидный Господь для солидных господ».

Вряд ли такое положение дел может порадовать простого христианина, вынужденного сопоставлять наличествующее безобразие с евангельскими заповедями. Не все исчерпывается подобной мрачной картиной. Только вот незадача — постоянные упреки клерикального сообщества в сторону общественности за то, что она выносит на суд людской исключительно постыдные явления, были бы не нужны, если бы Церковь искоренила их в своем теле. Хорошие примеры тоже у всех на устах, но, увы, они меркнут на фоне всего, что русский народ традиционно считает постыдной несправедливостью.

Как долго будет тянуться двусмысленная ситуация, читайте здесь: РПЦ хочет просто вернуть свое? Или забрать всё, что плохо лежит

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