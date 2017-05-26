Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 20:06 — ИА Регнум. В этом году проведение ежегодной майской конференции было приурочено ко дню рождения Зигмунда Фрейда. На нее приехали представители психоаналитического сообщества, а также психотерапевты и психологи из разных городов России, Казахстана и Украины.

Председателем оргкомитета конференции выступил доктор психологических наук профессор Михаил Решетников. Им была предложена новая теория психики, которая ставит под сомнение существующие со времен Гиппократа представления о мозге как вместилище всех психических процессов, а также критически пересматривает положения теорий И. М. Сеченова и И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и психических расстройствах. В частности, автор предлагает четко разделить психические расстройства, возникающие вследствие заболеваний и повреждения тканей мозга, и психические расстройства, развивающиеся в результате психических травм, когда некое информационное воздействие нарушает нормальное функционирование тех программ поведения и адаптации, которые были сформированы в процессе развития и социализации личности. Обращаясь к невольным опытам воспитания детей в животных сообществах, автор обосновывает, что наличие здорового и нормально развитого мозга является необходимым, но недостаточным условием формирования человеческой психики.

«Как показали многолетние исследования ферральных детей («Маугли»), — говорит Михаил Решетников, — при отсутствии раннего языкового программирования психики ребенка способность к разумной деятельности, впрочем, как и способность к прямохождению, не формируются. Ребенок, выживший в животном сообществе, усваивает соответствующие навыки поведения и язык животных и полностью с ними идентифицируется, избегая людей и проявляя агрессивность к ним. При этом после достижения возраста 6−8 лет ресоциализация таких детей становится практически невозможной. По аналогии с компьютером, мозг можно рассматривать как биологический интерфейс (Hardware), процесс воспитания и обучения — как языковое программирование, а собственно психику — как программный продукт (Software)».

Svetaerch Михаил Решетников

При обосновании новой теории автор исходит из представлений академической науки об информации как нематериальном факторе. Материальны только носители информации, и при отсутствии субъекта восприятия никакой информации фактически не существует. В соответствии с предложенной теорией, лечение психических расстройств психогенного происхождения с помощью воздействия некими химическими веществами (психофармакологическими препаратами) на ткань мозга (носителя информации) трудно признать обоснованным. Согласно новой теории, это аналогично тому, как если бы повреждение программного обеспечения компьютера (одной информации) компьютерным вирусом (другой информацией) осуществлялось путем химического воздействия на жесткий диск. Впервые новая теория была предложена в 2008 году и затем неоднократно представлялась в научных изданиях и на профессиональных конференциях врачей и психологов. Примечательно, что хотя предложенные положения во многом противоречат сформировавшимся и традиционным для современной науки представлениям, за прошедшее десятилетие никто не пытался их опровергнуть.

Среди докладов, вызвавших интерес и дискуссию у участников конференции, — работа доктора философских наук и профессора кафедры теории психоанализа Нины Савченковой «Фрейд и Ференци: проблема психоаналитической традиции».

ВЕИП Участники студенческого театра

На конференции были представлены многочисленные доклады, помимо этого, на конференции выступили участники студенческого театра со спектаклем «Сцена из Макбета». Несмотря на название, постановка представляет собой всего «Макбета» в сокращенном виде.

«Творчество Шекспира, да и вся классическая драма — это сплошной психоанализ», — говорит руководитель театра Анастасия Шарова. Несмотря на то, что в спектакле не были задействованы профессиональные актеры, постановка произвела впечатление на зрителей и собрала много положительных отзывов среди участников конференции.

Основные доклады конференции доступны в видео: