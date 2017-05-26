Тегеран, 27 мая, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Пока главное, что предъявляет Рухани, это подписанное два года назад соглашение по ядерной программе, Раиси критикует его за отсутствие выгод от сделки для простых иранцев. Было понятно, что Раиси на посту президента выйдет на более конфронтационные отношения с США, которые в лице нового руководства считают соглашение ошибкой. Консерватор Раиси противостоял реформисту Рухани, первый ратовал за возрождение страны на основе ценностей Исламской революции, второй — за взаимодействие с миром.

Khabarooz.com Хасан Рухани

Однако, кого бы ни выбрали иранцы на пост президента, важно помнить, что в этой стране первая по значимости должность — не президентская. В важнейших вопросах первое слово остается за духовным лидером. И хотя глава Ирана Али Хаменеи не высказывал открыто поддержку тому или иному кандидату, свою долю критики за экономическую ситуацию Рухани от духовного лидера все же получил.

Что ждать от Ирана после выборов, читайте здесь: Рухани победил

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