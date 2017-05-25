Нижний Новгород, 25 мая, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области отклонило инициативу фракции КПРФ о предоставлении пенсионерам льгот на оплату капитального ремонта многоквартирных домов.

Старость

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фракции, на сегодня действующая редакция ст. 169 Жилищного кодекса РФ предусматривает право региона ввести льготы по взносам в фонд капремонта для пожилых граждан: при достижении 70 лет — в размере 50%, при достижении 80 лет — 100%.

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При этом в документе отсутствует какая-либо мотивация определения возрастного критерия и взаимосвязи действующей нормы с другими нормативными правовыми актами.

Воспользовавшись этим коммунисты предложили учитывать среднюю прогнозируемую продолжительность жизни в Российской Федерации (у мужчин — 66,2 года, у женщин — 76,9 лет) и привязать льготу на капремонт к выходу гражданина на пенсию к достижению гражданами возраста получения страховой пенсии.

В ходе заседания регионального Заксобрания парламентской большинство отказалось поддержать инициативу КПРФ, сославшись, в частности, на то, что она потребует дополнительных расходов из областного бюджета примерно на 300 млн рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, внося свою инициативу на рассмотрение Заксобрания, коммунисты отмечали, что на сегодня с учетом действующих норм предоставления льгот на капремонт большая часть граждан физически не сможет воспользоваться ими, так как не доживет до необходимого возраста.

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Также авторы законопроекта предлагали исключить из действующей редакции закона категорию одиноко проживающих лиц, так как на практике это подталкивает граждан к фиктивному снятию с регистрационного учета проживающих совместно с ними членов семьи. Данная категория не останется без льгот, так как она попадает под действие предлагаемого законопроекта и будет объединена с другими категориями.