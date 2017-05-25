Калининград, 25 мая, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Группа многоцелевых истребителей Су-27 Балтийского флота провела учебный воздушный бой в небе над Калининградской областью. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, истребители выполнили перехват условного нарушителя воздушной границы.

Vesti-kaliningrad.ru Лётчики-балтийцы

Также Су-27 провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником. Кроме того, экипажи отработали элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом боевом порядке.

С начала 2017 года пилоты морской авиации выполнили около 30 полетов по обеспечению сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств над акваторией Балтийского моря, уточнили в штабе.

Напомним, накануне Дня Победы штурмовики-балтийцы взяли на сопровождение американский эсминец «Карни» с «Томагавками» на борту, а затем корабль США был условно уничтожен.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что военно-воздушные учения в Калининградской области проходят на фоне частых разведывательных полетов военных самолетов США вблизи российского эксклава. Несколько дней назад стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в течение нескольких часов вёл радиотехническую разведку у морских границ Калининградской области.

Также к Калининградской области подлетал разведывательный самолет ВВС Швеции «Гольфстрим-4», находясь на высоте 13 тыс. метров над международными водами Балтики. Кроме того, натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения с системой AWACS (Airborne Warning and Control System — Бортовая система предупреждения и управления) наблюдал в течение дня за Калининградской областью, выполняя полет к югу от ее границ в небе над Польшей.