Екатеринбург, 25 мая, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждён один из напавших на генерала МВД, бывшего начальника УМВД по Курганской области Бориса Тимониченко. Приговор вынес Чкаловский районный суд.

Места лишения свободы

Игорь Казаков признан пособником в покушении на убийство Тимониченко. Также ему вменяли пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества и незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Суд установил, что у сожительницы Олега Дудко — главного обвиняемого по делу — произошёл конфликт с исполнительным директором другого предприятия. Дудко, как считает следствие, решил поджечь автомобиль мужа этого предприятия, а Казаков ему помогал. Машина в итоге была уничтожена.

19 февраля 2016 года они же, как полагает следствие, покушались на жизнь Бориса Тимониченко. Но пуля не задела жизненно важные органы и ему вовремя оказали помощь, поэтому планы по убийству сорвались.

А 20 февраля Казаков, как считает следствие, купил у неустановленного лица синтетический наркотик и хранил его у себя для личного употребления.

Чкаловский районный суд назначил Казакову 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима. А впереди суд над Олегом Дудко. Как поясняют в свердловском областном управлении СКР, изначально оба они были фигурантами одного уголовного дела, но затем Казаков полностью признал свою вину, помог следствию и заключил досудебное соглашение. Его дело выделили в отдельное производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Борис Тимониченко возглавлял УМВД по Курганской области, а до этого — УМВД по Екатеринбургу. Примечательно, что Олег Дудко, которому вменяют покушение на убийство, тоже работал в милиции и даже возглавлял один из районных отделов в Екатеринбурге.