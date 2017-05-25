Челябинск, 25 мая, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Свыше 269 тонн подкарантинной продукции запрещены к ввозу на территорию Челябинской области из республики Казахстан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Черешня

В период с 22 по 24 мая Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области выявила 14 нарушений при ввозе продукции через контрольно-пропускной пункт «Троицк».

В 14 грузовиках была обнаружена подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска. Овощи и фрукты ввозились из Киргизии и Казахстана, конечным пунктом доставки продукции должны были стать города Пермь, Челябинск, Екатеринбург и Уфа. 117 тонн капусты, 60 тонн яблок, 20 тонн томатов, 19 тонн моркови, 10 тонн черешни и другие овощи были возвращены обратно грузоотправителям по причине недействительных фитосанитарных сертификатов. На нарушителей составлены административные постановления по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Статья предусматривает штрафы до 10 тыс. рублей.

Отметим, подкарантинные партии грузов таможенники разворачивают регулярно. Напомним, в Таможенном союзе принят перечень подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Согласно документу ввоз на территорию и перемещение между государствами — членами Евразийского экономического союза указанная в перечне продукция может быть осуществлено лишь с сопроводительными фитосанитарными сертификатами.

Отметим, зачастую на границе государств Евразийского экономического союза обнаруживается продукция с сопроводительными фитосанитарными сертификатами, имеющими признаки подделки.

Также по теме: На Урал не пустили тонны овощей из Казахстана