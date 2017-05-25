Махачкала, 25 мая, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана потребовала от правительства республики оплачивать работу учителей во время подготовки и проведения Единого государственного экзамена.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Регион оказался в числе 16 субъектов, в которых многие участники этого процесса не получают зарплату, сообщили ИА REGNUM 25 мая в межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель». При этом педагогов могут оштрафовать или уволить, если ученик решит воспользоваться шпаргалкой на экзамене. Кроме того, в некоторых случаях учителя бывают задействованы на каждом экзамене в течение четырех часов.

На замечания профсоюза отреагировал депутат Государственной думы РФ Олег Шеин, направивший запрос в Генеральную прокуратуру. В ответ прокуратура Дагестана подтвердила нарушение прав педагогов на достойную оплату. В адрес председателя правительства республики внесено представление об устранение нарушений. Меры должны быть приняты в течение месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в отношении 25 директоров дагестанских школ были возбуждены уголовные дела за задержку зарплаты учителям. По данным прокуратуры региона, труд педагогов не оплачивался в течение трех месяцев.