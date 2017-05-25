Москва, 25 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Установление предельного возраста для главврачей откроет перспективы для более молодых, заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Молодая смена

Комитет по труду рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст 65 лет для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных и муниципальных медорганизаций. Также изменениями предусматривается переходный период, то есть те руководители, которые уже вышли за пределы указанного возраста и заключили соответствующие договоры, смогут продлить договоры не более чем на три года.

«Очень важно, что по решению конференции трудового коллектива этот возраст может быть продлен до 70 лет. Это очень важно, потому что будет способствовать выстраиванию в условиях оптимизации здравоохранения отношений между руководителем и трудовым коллективом», — отметил Исаев.

По словам депутата, законопроект не ущемляет ничьих интересов, ни в коей мере не может повредить медицинскому сообществу, а обеспечивает плавную ротацию кадров и открывает перспективы для более молодых врачей, чтобы работать в государственных учреждениях.