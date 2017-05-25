Астрахань, 25 мая, 2017, 19:06 — ИА Регнум. В Астраханской области арестовали бывшего министра ЖКХ региона. Правда, отправили ИА REGNUM не в СИЗО, а под домашний арест. По информации следственных органов, он проходит фигурантом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Уильям Хогарт. Арест за воровство (фрагмент)

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В настоящее время экс-чиновнику следствие предъявило обвинение в окончательной редакции. Расследование дела по ч.3 ст.285 УК РФ занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.

Бывшему главе ведомства вменяют в вину ущерб, который он нанёс бюджету, подписал платежные документы и произведя окончательный расчет с ООО ПКФ «Каналводстрой» на сумму более 12 миллионов рублей.

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В Астраханской области рост коррупции обеспечили взяточники

Поясним, эта компания в конце 2011 году выиграла открытый аукцион на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений водопровода в селе Икряное и Маячное Икрянинского района Астраханской области. Госконтракт в рамках государственной программы «Чистая вода» был заключен между подрядной организацией и министерством жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

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Завершить работы фирма должна была еще до начала июля 2012 года. Однако реконструкция в полном объеме проведены не была. Объекты, на строительство которых государство затратило свыше 50 миллионов рублей, так и остаются недоделанными, а жители близлежащих сёл до сих пор остаются без питьевой воды.

Яковлев вину не признал. Теперь он вместе с его защитником приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Затем его передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ждать суда экс-чиновник будет под домашним арестом. Такую меру пресечения ему избрал суд по ходатайству следователя.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Краснодарском крае по подозрению в мошенничестве был задержан вице-губернатор края Юрий Гриценко. Ему также суд прописал домашний арест.