Брюссель, 25 мая, 2017, 19:30 — ИА Регнум. «НАТО будущего должно сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп прибыл сегодня в Брюссель, где провел встречу с главой Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Кроме того, Трамп принял участие в кратком саммите военного блока НАТО. На повестке дня саммита два основных пункта: борьба с терроризмом и распределение финансового бремени между членами альянса.

Примечательно, что после встречи с Трампом Туск заявил, что у Европейского союза и США разные позиции по вопросу России. В чем именно состоит различие, Туск не уточнил.

Однако на саммите Трамп обозначил Россию как одну из главных угроз для альянса.