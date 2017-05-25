Тбилиси, 25 мая, 2017, 19:22 — ИА Регнум. «Банк Грузии», который на сегодняшний день является одним из лидеров банковского рынка страны, выпустил еврооблигации, номинированные в национальной валюте, на сумму 500 миллионов лари (€185 млн, или около 12 млрд российских рублей).

Грузинский лари

По информации генерального директора «Банка Грузии» Кахи Кикнавелидзе, эти еврооблигации будут размещены на ирландской фондовой бирже. Процентная ставка составит 11% годовых, а срок предусмотрен до июня 2020 года. Сделка по номинированным в грузинской валюте облигациям будет завершена 1 июня 2017 года.

На посвященной этому событию пресс-конференции в офисе «Банка Грузии» присутствовали министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и президент Национального банка Коба Гвенетадзе.

Министр финансов назвал размещение грузинских облигаций в грузинской валюте на международной фондовой бирже историческим событием и проявлением высокого доверия инвесторов к банковскому сектору Грузии и стране в целом.

«Это действительно историческое событие. Международные инвесторы впервые в истории Грузии объявили доверие как корпоративному сектору, так и стране», — подчеркнул Кумсишвили.

Он также назвал это событие важным шагом вперед на пути к переводу займов в лари. Программа перевода займов в национальную валюту была объявлена, а затем и разработана правительством Грузии в связи с зафиксированным в прошлом году резким обесцениванием национальной валюты, которая нанесла серьезный урон заемщикам, ранее взявшим кредиты в долларах США.

По мнению Кумсишвили, который занимает в правительстве Грузии и должность первого вице-премьера, выпуск еврооблигаций в лари будет способствовать дальнейшей популяризации грузинской национальной валюты и росту потока инвестиций на грузинский рынок.

Еврооблигации грузинского банка будут продаваться по 100% стоимости. По информации минфина, их кредитные рейтинги — BB — (Fitch) и Ba3 (Moody's). Руководители этой транзакции — J.P. Morgan и Renaissance Capital, а также Galt & Taggart, а юридическими советниками выступили Dechert LLP и Baker & McKenzie LLP.

24 апреля текущего года Европейский банк реконструкции и развития сообщил о размещении еврооблигаций, номинированных в грузинской валюте — лари, на сумму 120 миллионов лари (€46,7 млн, или около 3 миллиардов рублей) сроком на 5 лет со ставкой купона, привязанной к трехмесячному депозитному сертификату Национального банка Грузии (на тот момент она составляла 6,9% годовых). Согласно информации с официального сайта ЕБРР, сделка была осуществлена под руководством и контролем грузинского банка АО «ТВС Банк». Европейский банк реконструкции и развития подал заявку на размещение этих еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже.