Москва, 25 мая, 2017, 18:53 — ИА Регнум. В Госдуме Сафин числится в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область», является членом комитета Госдумы по культуре.

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Впервые избрался в Госдуму в 2011 году, тогда он был зампредом комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

По закону партия имеет право передать вакантный мандат любому кандидату в пределах региональной группы федерального списка, по которому избирался покидающий Госдуму парламентарий. Если в течение двух недель партия этим правом не воспользовалась, ЦИК передает мандат следующему кандидату по списку. В случае если весь региональный список исчерпан, мандат отдается в другую региональную группу.

Сафин входил в региональную группу №16 федерального списка «Единой России».