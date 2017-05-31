Москва, 1 июня, 2017, 00:14 — ИА Регнум.

Для участия в фестивале в Москву прибыли гости из Франции, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании, Швеции, Латвии, Норвегии, Германии, Испании, Чехии, Дании, Израиля, Эстонии, Словакии, Словении, Ирландии, Черногории и Швейцарии. На площадках фестиваля в течение 12 дней будут воспроизведены 12 эпох: от античности до XX столетия. Посетителей ждут зрелищные батальные реконструкции, конные состязания, турниры по историческому фехтованию, тематические мастер-классы по ремеслам и исторической гастрономии.

Historyfest.ru Реконструкция

По всей Москве будут работать 5 парковых и 25 тематических городских фестивальных площадок. В парках и скверах, на центральных улицах и площадях расположатся лагеря реконструкторов. Гости фестиваля будут максимально вовлечены в фестивальный процесс.

На каждой площадке можно будет пообщаться с реконструкторами, узнать необычные подробности из жизни эпохи, научиться ремеслам и играм минувших времен. Каждый день фестиваль будет удивлять зрителей яркой культурно-развлекательной программой. Разные эпохи переплетутся по всему городу в единое историческое действо. Москвичи и туристы смогут гулять по центру столицы от одной эпохи к другой, ездить в парки, чтобы посмотреть кавалькаду Екатерины Великой, бой легионов с варварами или лагерь Русской императорской армии.

В рамках подготовки фестиваля был запущен конкурс исторических проектов. Среди 95 претендентов было отобрано 16 проектов-финалистов. Выставку проектных работ, вышедших в финал, можно будет увидеть на Тверском бульваре. По результатам смотра, 9 лауреатов получат денежный приз. Призовой фонд конкурса сформирован из средств спонсоров и составляет 9 000 000 рублей. В целях объективности, в совете жюри были собраны исторические специалисты разного профиля.

На фестивале «Времена и эпохи. Собрание» будет работать 147 объектов торговли, 83 из них — исторические, а также 35 кафе и закусочных, 7 из которых также будут историческими.

Торжественное открытие фестиваля «Времена и эпохи» состоится1 июня прибытием на станцию «Подмосковная» ретропоезда с реконструкторами, представляющими все временные периоды фестиваля. Эта станция построена в 1901 году в стиле московского модерна и является неотъемлемым элементом истории города.

2 июня в парке «Царицыно» жители столицы могут увидеть роскошное театрализованное представление времен Екатерины Великой — Карусель. Здесь же раскинут лагерь солдаты Петра I. Они будут упражняться в воинском деле и покажут эпизод баталии 18 века. Провинившихся солдат ждет зловещая «зеленая улица».

4 июня на Тверском бульваре соберутся все иностранные участники фестиваля и представят античность, средневековую Европу, 18 век, а также времена мировых войн.

9 июня «Времена и эпохи» приглашают всех жителей Москвы на Чистопрудный бульвар и Севастопольский променад. Здесь можно будет перенестись в курортный город конца XIX — начала XX века, увидеть первые фотографии Севастополя и то, как восстанавливался город после Крымской войны. Будет воссоздана городская площадь этого времени — с музыкально-театральной беседкой, фотоателье и летним кафе. гости смогут покататься на бричке и старинном трамвае, научиться вязать морские узлы, поиграть в крокет и серсо, почитать афиши конца XIX века и сфотографироваться со строгим городовым.

10 июня в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет день Античности. Гости увидят лагерь римлян, поселения германцев, кельтов и эллинов. Римские легионеры покажут строевые тренировки, гладиаторы сразятся на арене, а полководец устроит триумфальное шествие.

Бульварное кольцо Москвы на дни Фестиваля превратится в своеобразную «линию времени».

На Петровском бульваре будет выстроена самая длинная цепочка из солдатиков. Данное событие будет внесено в книгу рекордов России.

В Новопушкинском сквере будут представлены: раннее средневековье, выставка доспехов периода XV—XVII веков, Гражданская война в США, Великая Отечественная война, советская милиция 1950-х гг.

На Тверском бульваре посетителей встретят команды реконструкторов со всего мира. Здесь расположатся клубы и индивидуальные участники из России, Италии, Сербии, Польши, Словакии и пр. Горожане смогут посетить школу фехтования, увидеть охотничьих птиц и купить сувениры в исторических торговых рядах.

На Кузнецком мосту можно будет взглянуть на повседневную жизнь архитектора, печатника, ювелира и фотографа минувших эпох, которые поселятся в прозрачных домиках-сотах. Рядом откроется «археологическая песочница», где дети смогут откопать и обработать находки, почувствовать себя членами московской археологической экспедиции. На Кузнецком мосту можно будет познакомиться и с гастрономией минувших времен.

На улице Восточной расположится парк средневековых осадных машин, включающий самый большой действующий требушет в России.

Новый Арбат преобразится в боевую арену, на которой сойдутся в поединках по историческому фехтованию лучшие средневековые воины.

12 июня, в день России, итог фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» будет подведен масштабным путешествием по временам и эпохам, которое состоится на Тверской улице. Эта площадка соберет самые зрелищные исторические фрагменты от Дьяковской культуры до конца Второй мировой войны.

На Тверской будут представлены лучшие наработки в ремеслах и шоу-программах, реконструкторы представят свои исторические проекты. Все гости смогут погрузиться в ту или иную эпоху и стать участниками мероприятий, мастер-классов, сфотографироваться в исторических костюмах, попробовать блюда исторической гастрономии.

На Тверской улице можно будет увидеть военные лагеря русских княжеств и Золотой Орды. Гости познакомятся с полевым бытом: на площадке появятся шатры и юрты с походной утварью, доспехами и вооружением. Мастеров-ремесленников можно будет застать за мирными занятиями — от старинных ремесел до игры на музыкальных инструментах.

На площадке, посвященной Севастополю, гости узнают о событиях Крымской войны, увидят, как развивалась и крепла жемчужина Черноморского побережья.

Так, на площадке, посвященной Первой мировой войне, разобьют лагерь солдаты Русской императорской армии, а сестры милосердия устроят полевой госпиталь. Посетители смогут сфотографироваться с военной техникой тех лет.

На площадке предвоенных лет будут играть вальсы, прохожие смогут присоединиться к различным играм: резиночка, классики, футбол и другие. Здесь же разместятся ретро автомобили с их изящными формами. Здесь же будет представлен романтичный Серебряный век, мода, музыка и другие развлечения этого времени.

Военные и послевоенные годы, представленные на Фестивале, будут сопровождаться характерными для тех лет атрибутами: маршами, обилием военной техники, полевой кухней и выставкой трофеев.

В 2017 году фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» проходит в седьмой раз.

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