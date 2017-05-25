Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Группа антитеррора в составе бойцов морской пехоты ВМФ России обеспечит безопасность следования учебного парусного судна «Надежда» в районах повышенной пиратской опасности. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил ИА REGNUM представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту, капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

ВМФ России Парусник «Надежда»

Морские пехотинцы находятся на борту океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский», совершающего плановый дальний океанский поход. В свою очередь, парусник «Надежда» с курсантами Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского на борту держит курс в Индийский океан через Аденский залив, где нередки нападения на суда вооруженных пиратских группировок.

«Встреча ОИС «Адмирал Владимирский» и парусника «Надежда» состоится сегодня вечером в назначенной точке рандеву в Красном море, после чего учебный парусник будет эскортирован через Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив к острову Сокотра», — уточнил представитель ВМФ России.

Оба судна прибудут к острову Сокотра в Индийском океане 30 мая.

«Надежда» — учебный трёхмачтовый корабль-фрегат. Принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала «РОСМОРПОРТ».

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» входит в состав Балтийского флота ВМФ России.