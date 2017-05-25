Москва, 25 мая, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Предложение Минфина выплачивать пенсии из бюджета сильно ударит по финансированию Пенсионного фонда, а также сократит пенсионные права граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

Минфин предложил выплачивать фиксированную часть пенсии напрямую из федерального бюджета, пишет газета «Ведомости». По мнению министерства финансов, такое нововведение облегчит проведение налогового маневра 22/22 (снижение ставки страховых взносов до 22% и одновременное увеличение ставки НДС до того же уровня).

«Такая идея позволит дальнейшие маневры с базовой частью — например, из нее могут сделать пособие, которое будет платиться только определенным категориям граждан», — предполагает Алехин.

По его словам, никаких финансовых выгод это предложение не принесет, а пенсионные права граждан при этом пострадают.

«Базовая часть, которая является частью страховой пенсии, станет по сути социальной», — опасается Алехин.