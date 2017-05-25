Грозный, 25 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что в детстве отказался носить пионерский галстук и вступить в комсомол. Эти свои действия он объяснил борьбой с антирелигиозной советской пропагандой, которую сравнил с террором.

Каникулы начались

«Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и Сунну Пророка (с.а.в.)», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По словам чеченского лидера, в детстве он однажды в знак протеста «собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол». Даже после того, как его «вызывали на ковер», он не отказался от своих убеждений, потому что для него «как для истинного мусульманина религия занимает самое важное место в жизни».

В школьные годы, вспоминает Кадыров, к ученикам в Чечне подходили во время месяца Ураза, «давали воду, конфеты и смотрели, постишься ты или нет». Такая атеистическая пропаганда в советское время, по мнению главы региона, раскалывала общество. В сегодняшней России «антирелигиозный советский морок остался в прошлом, как и терроризм на территории республики, который был уничтожен», заявил руководитель Чечни.