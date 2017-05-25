Москва, 25 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. 25 мая в Центральном выставочном зале «Манеж» открылся ежегодный форум «Музейный гид» при поддержке фонда Владимира Потанина. На мероприятии состоялась презентация проектов лауреатов XII конкурса программы «Меняющийся музей в меняющемся мире», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Черенкова ИА REGNUM Ежегодный форум «Музейный гид» стартовал в Москве

«Мы должны поставить искусство на защиту закона, чтобы то, что достойно славы, не могло быть уничтожено», — заявила создатель выставки «Монументальных палех: фрески советских дворцов» Людмила Кравцова на открытии форума «Музейный гид».

Она отметила, что во время подготовки проекта нашла уникальные работы палехских мастеров, которые были созданы в довоенное время, в период с 1936 по 1941 годы.

«За время проекта мы узнали судьбу 10 таких объектов, и она очень разная. В таких городах, как Иваново, Санкт-Петербург, Екатеринбург сохранились прекрасные живописные фрески. Судьба других фресок печальна, так как некоторые совершенно уничтожены. Уничтожение происходило не так давно, в 90-х годах». Автор отметила, что её работа была не просто исследовательской деятельностью, она подняла проблему сохранения уникальных живописных произведений.

«Есть такая особенность, что роспись может быть поставлена под охрану только вместе с архитектурным памятником. Сейчас благодаря нашему проекту мы стали инициаторами проведения историко-культурной экспертизы, и нам удалось получить охранный статус для росписи Ивановского дворца пионеров», — подчеркнула она.

Другой победитель конкурса, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский представил проект по изменению имиджа Уралмаша, одного из известных промышленных районов Екатеринбурга. В 90-е годы Уралмаш стал знаменит как один из главных «очагов распространения» преступности в уральской столице.

«Нам было важно изменить имидж Уралмаша. Криминальный образ формировался достаточно долго, и поменять его оказалось не так просто», — заявил создатель проекта «Уралмаш: производство будущего».

Для создания позитивного образа района авторы идеи много работали с местными жителями: записывали личные истории, узнавали, какие достижения были у района в советское время. Истории получили своё воплощение в документальном спектакле, который Сергей Каменский перенёс в автобус. Актёрами стали коренные жители города, во время такой театральной поездки они рассказывают о прошлом Уралмаша через личные истории и преподносят район с непривычной точки зрения. Главная идея проекта — привлечь инвесторов и администрацию города для развития данного района.

Форму театрального действа в своём проекте воплотил ещё один лауреат программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» Святослав Перехожев. Его выставка «Сибиряки вольные и невольные» рассказывает о Чаинском восстании крестьян 1931 года, крупнейшем в Западной Сибири.

«Этот жанр мы выбрали не случайно, он помогает зрителям становиться соучастниками событий, помогает испытать настоящие переживания», — подчеркнул автор проекта. После просмотра спектакля зрители могут вступить в открытый диалог с режиссером и актёрами, выразить свою позицию относительно прошедших исторических событий.

Напомним, форум «Музейный гид» проходит при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина в Центральном выставочном зале «Манеж». В 2017 году форум заметно расширил свою аудиторию: к работе были привлечены более 100 экспертов из 9 стран, таких, как Бразилия, Бельгия, Великобритания и другие. Форум открыт в рамках фестиваля «Интермузей» и продолжит свою работу до 29 мая. На фестивале пройдёт более 50 различных мероприятий, для гостей открыты экспозиционная, дискуссионная и деловая площадки. Свои экспонаты представят до 25 регионов России.