Брюссель, 25 мая, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Трамп прибыл сегодня в Брюссель, где принял участие в саммите военного блока НАТО. Также состоялась встреча Трампа с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Твиттер

После переговоров журналисты спросили Юнкера о его впечатлениях после встречи с Трампом.

«Я надеюсь, что он ещё не направил твит на мой счёт», — с улыбкой ответил Юнкер.

В свою очередь, Туск после встречи с Трампом заявил, что у США и Евросоюза отсутствуют общие позиции по России.

Напомним, Трамп очень активно использует свой Twitter-аккаунт и пишет в него сообщения по нескольку раз в день. Фактически Трамп через Twitter выражает свою точку зрения по тому или иному вопросу в обход американских средств массовой информации, объявивших ему войну.