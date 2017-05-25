В Костромской области не хватает квалифицированных медицинских кадров
Кострома, 25 мая, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Костромской области нет проблем с льготными лекарствами, зато не хватает квалифицированных врачей, особенно кардиологов. К такому выводу пришли эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье», которые проверили медицинские учреждения региона.
Представители фонда посетили несколько фельдшерско-акушерских пунктов в Костромском районе, больницу в городе Судиславле и областную клиническую больницу, сообщает ГТРК «Кострома».
Выводы, к которым пришли проверяющие, руководитель фонда Эдуард Гаврилов озвучил на встрече с представителями регионального департамента здравоохранения, Общероссийского народного фронта и профсоюзов. Чего у костромичей точно нет — так это проблем с лекарственным обеспечением. В региональном льготном перечне присутствуют все жизненно-необходимые препараты, хотя в других регионах именно с этим пунктом чаще всего возникают проблемы.
Зато в Костромской области ощущается нехватка врачей, в том числе кардиологов. По словам Гаврилова, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди костромичей — одна из самых высоких в России. Региональные власти эту проблему обещают решить: по данным департамента здравоохранения области, до конца 2017 года будут введены в строй сосудистые отделения в городах Шарья и Мантурово. Активисты ОНФ взяли открытие этих отделений на контроль.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе пытаются повысить доступность медицинской помощи — например, внедряют новую модель работы поликлиник, которая была сформирована с учетом мнений костромичей и призвана улучшить качество обслуживания пациентов. В 2016 году в пилотных организациях все регистратуры были укомплектованы медицинскими регистраторами и администраторами, рабочие места были оснащены компьютерами для электронной записи, оперативного формирования регистра пациентов и паспортной части электронной медицинской карты. Регистраторов отправили проходить тесты на стрессоустойчивость и семинары по общению с клиентами.
В рамках пилотной программы была внедрена электронная, межкабинетная и внутрикабинетная запись на прием к врачам, а результаты исследований пациентов собрали в региональную информационную систему, из которой, как планируется, результаты анализов будут рассылать по электронной почте.
Если в поликлинике нет нужных врачей узкой специализации, пациентов направляют на консультации в другие медицинские организации — это позволило сократить очереди к узким специалистам с трех до двух недель.
После удачного пилотного эксперимента новая модель распространится на все поликлиники области. В 2017 и 2018 годах планируется принять на работу в поликлиники 20 фельдшеров, 25 терапевтов и 15 педиатров, обучающихся по целевым программам. Запланировано совершенствование материально-технической базы в окружных больницах Галичского, Мантуровского, Шарьинского районов, в поликлинике для взрослых №1 городской больницы города Костромы. Также будут внедрены электронные регистры пациентов с хроническими заболеваниями для увеличения охвата диспансерным наблюдением и активным патронажем данной категории населения.