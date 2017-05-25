Кострома, 25 мая, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Костромской области нет проблем с льготными лекарствами, зато не хватает квалифицированных врачей, особенно кардиологов. К такому выводу пришли эксперты Фон­да не­зави­симо­го мо­нито­рин­га ме­дицин­ских ус­луг «Здо­ровье», которые проверили медицинские учреждения региона.

Foma.ru Белые халаты

Представители фонда по­сети­ли нес­коль­ко фельдшерско-акушерских пунктов в Кос­тромском рай­оне, боль­ни­цу в городе Су­дис­лавле и об­лас­тную кли­ничес­кую боль­ни­цу, сообщает ГТРК «Кострома».

Выводы, к которым пришли проверяющие, руководитель фонда Эдуард Гаврилов озвучил на встрече с пред­ста­вите­лями регионального де­пар­та­мен­та здра­во­ох­ра­нения, Общероссийского народного фронта и профсоюзов. Чего у костромичей точно нет — так это проблем с ле­карс­твен­ным обес­пе­чением. В ре­ги­ональ­ном ль­гот­ном пе­реч­не присутствуют все жиз­ненно-не­об­хо­димые препараты, хотя в других регионах именно с этим пунктом чаще всего возникают проблемы.

Зато в Костромской области ощущается нехватка врачей, в том числе кардиологов. По словам Гаврилова, смер­тность от сер­дечно-со­судис­тых за­боле­ваний среди костромичей — одна из самых вы­соких в России. Региональные власти эту проблему обещают решить: по данным де­пар­та­мен­та здра­во­ох­ра­нения области, до конца 2017 года будут введены в строй со­судис­тые от­де­ления в городах Шарья и Ман­ту­рово. Активисты ОНФ взяли открытие этих отделений на контроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе пытаются повысить доступность медицинской помощи — например, внедряют новую модель работы поликлиник, которая была сформирована с учетом мнений костромичей и призвана улучшить качество обслуживания пациентов. В 2016 году в пилотных организациях все регистратуры были укомплектованы медицинскими регистраторами и администраторами, рабочие места были оснащены компьютерами для электронной записи, оперативного формирования регистра пациентов и паспортной части электронной медицинской карты. Регистраторов отправили проходить тесты на стрессоустойчивость и семинары по общению с клиентами.

В рамках пилотной программы была внедрена электронная, межкабинетная и внутрикабинетная запись на прием к врачам, а результаты исследований пациентов собрали в региональную информационную систему, из которой, как планируется, результаты анализов будут рассылать по электронной почте.

Если в поликлинике нет нужных врачей узкой специализации, пациентов направляют на консультации в другие медицинские организации — это позволило сократить очереди к узким специалистам с трех до двух недель.

После удачного пилотного эксперимента новая модель распространится на все поликлиники области. В 2017 и 2018 годах планируется принять на работу в поликлиники 20 фельдшеров, 25 терапевтов и 15 педиатров, обучающихся по целевым программам. Запланировано совершенствование материально-технической базы в окружных больницах Галичского, Мантуровского, Шарьинского районов, в поликлинике для взрослых №1 городской больницы города Костромы. Также будут внедрены электронные регистры пациентов с хроническими заболеваниями для увеличения охвата диспансерным наблюдением и активным патронажем данной категории населения.