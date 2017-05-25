Нижний Новгород, 25 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области попытался опровергнуть слова экспертов о том, что реализация Стратегии развития региона до 2020 года в регионе провалена. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о проделанной в 2016 году работе, Валерий Шанцев заявил, что на сегодня основные целевые показатели Стратегии-2020 превышают нижнюю границу целевого диапазона.

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Стратегия развития Нижегородской области до 2020 год была принята в 2006 году. Разработкой документа занималось компания «Стратегика». Создание Стратегии-2020 обошлось бюджету региона в 500 тыс. долларов.

По словам Шанцева, из возможных вариантов реализации Стратегии в Нижегородской области «реализовался очень жесткий, неблагоприятный вариант. Ситуация по разным параметрам различная».

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«Например, цель по доле занятых в малом бизнесе обозначена на уровне 26% от числа занятых в экономике. К настоящему моменту она составляет уже более 30%, то есть фактически перевыполнена. По нашим оценкам, в 2020 году достигнутые значения других индикаторов будут находиться в заданном Стратегией диапазоне, — заявил губернатор. — оценка основного показателя Стратегии — среднедушевых доходов населения — в 2020 году на 14% превышает нижнюю границу целевого диапазона. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП варьировалось от 19% до 37%, и в среднем за прошедшие 11 лет составило 27,5% при значении по Стратегии — 20−25%».

«Также важным аспектом эффективности исполнительной власти является работа по формированию и исполнению бюджета, по оптимизации расходования бюджетных средств. Доходы консолидированного бюджета области в 2016 году составили 165 млрд рублей, что на 7,9% выше уровня 2015 года. Рост, в основном, сложился за счет налогов на прибыль, на доходы физических лиц и акцизов. Расходы возросли на 3% и составили 168,8 млрд рублей. Сохранилась их социальная направленность. На финансирование отраслей соцсферы было направлено 108,6 млрд рублей или 64,3% от общей суммы. Дефицит бюджета сократился почти в 3 раза»,.

По словам губернатора, государственный долг региона составляет 78,4 млрд рублей, при этом внешний долг отсутствует. В соответствии с Бюджетным кодексом предельный объем госдолга региона не должен превышать 100% от объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Законодательством Нижегородской области данный показатель установлен в размере 75%.

По соглашению с министерством финансов России о предоставлении Нижегородской области федерального бюджетного кредита установлено дополнительное ограничение долговой нагрузки: на начало 2017 года — в размере 72%, на начало 2018 года — 66%, и только к началу 2019 года 50%. Фактически за 2016 год долговая нагрузка составила 69,1%, сократившись по сравнению с 2015 годом на 4,4 процентных пункта.

«Структура долга является хорошо диверсифицированной. Это позволяет снизить зависимость от одного инвестора. Доля коммерческого долга (кредиты кредитных организаций и ценные бумаги) на начало 2017 года составляла 74,7%. Свыше 80% всего долга приходится на среднесрочные и долгосрочные заимствования со сроком от одного до 7 лет. Это позволяет равномерно распределять ежегодную нагрузку по погашению долговых обязательств и не допускать «пиков» платежей. В целом при исполнении бюджета были соблюдены все необходимые требования Бюджетного кодекса России по предельному объему дефицита, государственного долга и расходам на его обслуживание», — резюмировал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года специалисты НИУ «Институт Актуальной Экономики» заявили, что реализация Стратегии-2020 в Нижегородской области провалена.

Среди целого ряда примеров то, что регион не мог реализовать имеющиеся у него экономические преимущества, отмечается как безответственная финансовая политика, которая привела к тому, что с каждым годом обслуживание кредитов для бюджета Нижегородской области становится всё более дорогостоящим. Это не позволяет направлять средства бюджета на обеспечение экономического развития.

По данным экспертов, в 2016 году общий долг региона достиг отметки 78,4 млрд рублей. Долговая нагрузка составляет 69,1% к собственным доходам области, что практически на 20% превысило норму, определённую Министерством финансов РФ для регионов.

Таким образом, Нижегородская область находится в так называемой «красной группе» (группе риска) по уровню долговой нагрузки.

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Кроме того, по мнению экспертов, в Нижегородской области по итогам 2016 года происходит спад инвестиционной активности составил — 38,6%в Нижегородской области при среднероссийском росте инвестиций. Если в 2005 году, при начале разработки Стратегии-2020, регион занимал 4 место по инвестиционной привлекательности среди всех регионов России, то к 2015 году в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Нижегородская область заняла крайне низкое для себя 46 место.